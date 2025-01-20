«Вест Хэм» предложил «Астон Вилле» за Дурана £ 57 млн — журналист Орнштейн

«Вест Хэм» сделал предложение «Астон Вилле» о покупке колумбийского нападающего Джона Дурана. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Вест Хэм» предложил за Дурана £ 57 млн, включая бонусы. Ожидается, что предложение будет отклонено, так как «Астон Вилла» не намерена продавать нападающего, который недавно продлил контракт с клубом.

В нынешнем сезоне 21-летний Дуран принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.