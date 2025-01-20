Олег Иванов: будут ещё предложения — продолжу играть. Нет — пойду учиться на тренера

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов прокомментировал завершение своей игровой карьеры в будущем.

— Я был готов [завершить карьеру] и в 35 лет. Но предложения есть — я играю. Будут ещё — продолжу играть. Нет — пойду учиться на тренера. Мне это интересно.

— Сейчас есть предложения?

— Я ни в одном клубе, пока не закончился контракт, никогда ни с кем не общался.

— Может быть, «Рубин» желает продлить договор?

— Пока таких разговоров не было, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Олег Иванов провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.