«Барселона» согласовала аренду Рашфорда, игрок готов ждать клуб до конца — Sport.es

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения об арендном переходе до конца сезона форварда английской команды Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, испанскому клубу осталось лишь освободить фонд заработной платы. Сам Рашфорд не собирается рассматривать другие варианты и готов ждать перехода до последних дней трансферного окна. Сообщается, что «Барселона» во время аренды выплатит всю оставшуюся часть зарплаты англичанина за сезон (€ 9 млн).

В это же время сине-гранатовые получили от «Жироны» предложение о покупке Эрика Гарсии за € 7 млн + € 3 млн. Этот трансфер также поможет клубу освободить € 6 млн в зарплатном фонде.