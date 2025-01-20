Игрок «Ливерпуля» Джонс назвал Азара более крутым футболистом, чем Салах

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс назвал бывшего игрока «Челси» и мадридского «Реала» Эдена Азара более крутым футболистом, чем нападающий «красных» Мохамед Салах.

«Я знаю, что это может не понравиться нашим болельщикам, потому что такие сравнения всегда имеют место быть, но [для меня] Азар − один такой. Я знаю, что его постоянно сравнивают с Мо, и я не исключение. Я отталкиваюсь от того, чья игра мне нравилась в детстве и на кого я хотел быть похож. И это всегда был Азар. Каждую игру смотрел на него и думал: «Вау, вот это футбол».

Круче ли он как футболист, чем Мо? На мой взгляд, да. Но кого вы хотели бы видеть в своей команде? Все скажут, что Мо, потому что он забивает голы и раздает ассисты», — приводит слова Джонса Daily Mail.

Азар завершил профессиональную футбольную карьеру в 2023 году в возрасте 32 лет. Он играл в составе таких команд, как «Руаяль Стад Бренуа», «Тюбиз», «Лилль», «Челси» и мадридский «Реал». Больше всего матчей бельгийский нападающий провёл за «Челси» — 352. Выступая за лондонский клуб, футболист два раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу Европы, по разу завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету 32-летнего Салаха 18 голов и 13 ассистов в 19 матчах АПЛ. Ранее сообщалось, что Мохамед может перебраться в саудовскую лигу.