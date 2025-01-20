Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Джонс назвал Азара более крутым футболистом, чем Салах

Игрок «Ливерпуля» Джонс назвал Азара более крутым футболистом, чем Салах
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс назвал бывшего игрока «Челси» и мадридского «Реала» Эдена Азара более крутым футболистом, чем нападающий «красных» Мохамед Салах.

«Я знаю, что это может не понравиться нашим болельщикам, потому что такие сравнения всегда имеют место быть, но [для меня] Азар − один такой. Я знаю, что его постоянно сравнивают с Мо, и я не исключение. Я отталкиваюсь от того, чья игра мне нравилась в детстве и на кого я хотел быть похож. И это всегда был Азар. Каждую игру смотрел на него и думал: «Вау, вот это футбол».

Круче ли он как футболист, чем Мо? На мой взгляд, да. Но кого вы хотели бы видеть в своей команде? Все скажут, что Мо, потому что он забивает голы и раздает ассисты», — приводит слова Джонса Daily Mail.

Азар завершил профессиональную футбольную карьеру в 2023 году в возрасте 32 лет. Он играл в составе таких команд, как «Руаяль Стад Бренуа», «Тюбиз», «Лилль», «Челси» и мадридский «Реал». Больше всего матчей бельгийский нападающий провёл за «Челси» — 352. Выступая за лондонский клуб, футболист два раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу Европы, по разу завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету 32-летнего Салаха 18 голов и 13 ассистов в 19 матчах АПЛ. Ранее сообщалось, что Мохамед может перебраться в саудовскую лигу.

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха или Родриго — Галетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android