Олег Иванов: за год мы с ребятами собрали огромную сумму на благотворительность

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов прокомментировал выброс мазута на черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, произошедшее из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе.

— Я уже привык, что конец декабря и начало января всегда такие — кого-то забирают, какие-то катастрофы случаются. Если в это погружаться, то с ума можно сойти. Жалко, обидно. Все-таки это наши жизнь, здоровье, планета.

Знаю многих ребят, которые помогают не только на черноморском побережье, но и в целом по жизни — в СВО, детям, которые нуждаются в помощи. За год мы — ребята из клуба, с которыми делим раздевалку, — собрали огромную сумму на благотворительность.

— Как это происходит?

— Периодически появляются люди, которые нуждаются в помощи. Мы разговариваем между собой и собираем деньги, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Олег Иванов провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.