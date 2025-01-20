Экс-нападающий «Спартака» Давыдов: Илич — «кот в мешке». Почему на него такой спрос?

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника Ивана Илича из итальянского «Торино». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры.

«К сожалению, не видно, как играет Илич, но, если смотреть на статистику — ничего сверхъестественного нет. За € 25 млн можно найти хорошего русского футболиста. Илич — «кот в мешке». Почему такой спрос на него? Если смотреть на его статистику в интернете: постоянные травмы-травмы-травмы — три матча играет, два пропускает. Не понимаю вообще, кто это и что это», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.