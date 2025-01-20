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Экс-игрок сборной Англии отказался от боя с KSI, тот упомянул измену его жены с Терри

Экс-игрок сборной Англии отказался от боя с KSI, тот упомянул измену его жены с Терри
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Бывший английский защитник Уэйн Бридж 29 марта должен был провести бой с известным блогером KSI, однако отказался от запланированного поединка после того, как его соперник упомянул скандальную историю Бриджа с Джоном Терри.

В 2010 году Бридж отказался от места в составе сборной Англии после появления информации, что его жена, с которой у Уэйна есть совместный сын, Ванесса Перронсель изменила ему с его партнёром по национальной команде и «Челси» Джоном Терри. Тогда Терри лишили капитанской повязки в сборной.

«Это глубоко личные комментарии, которые затрагивают мою и другие семьи, вовлечённые в ситуацию. Я прежде всего семьянин, и мой приоритет — защитить свою семью. Конечно, я ожидал, что столкнусь с каким-то негативом, но мне кажется, что то, что было сказано в субботу, перешло черту.

Мой соперник — человек, на которого равняются многие дети по всему миру, включая моих детей. Надеюсь, что однажды он посмотрит на это по-другому. Лично я не хочу участвовать в этих обменах колкостями. В глубине души знаю, что это правильное решение», — написал Бридж в соцсетях.

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