«Я спокоен». Хаби Алонсо прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал» в роли тренера

Испанский специалист Хаби Алонсо, на текущий момент возглавляющий леверкузенский «Байер», отреагировал на слухи, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил покинуть испанский клуб по завершении текущего сезона. Алонсо считается главным претендентом на место Анчелотти.

«Слухи о «Реале»? Я спокоен. У меня достаточно поводов для беспокойства, сейчас я не думаю об этом», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы. Действующее соглашение Алонсо с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.