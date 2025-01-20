Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я спокоен». Хаби Алонсо прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал» в роли тренера

«Я спокоен». Хаби Алонсо прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал» в роли тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский специалист Хаби Алонсо, на текущий момент возглавляющий леверкузенский «Байер», отреагировал на слухи, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил покинуть испанский клуб по завершении текущего сезона. Алонсо считается главным претендентом на место Анчелотти.

«Слухи о «Реале»? Я спокоен. У меня достаточно поводов для беспокойства, сейчас я не думаю об этом», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы. Действующее соглашение Алонсо с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Анчелотти принял решение покинуть «Реал» по завершении этого сезона — Onda Cero
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android