Мовсесьян: Слуцкому не нужно звать меня в Китай, у него и так всё прекрасно получается

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился мнением о возможности занять должность в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

– Если бы Леонид Слуцкий позвал вас помощником в «Шанхай Шэньхуа», согласились бы?

– Было бы интересно, но этого не случится, поскольку у Леонида Викторовича есть прекрасный штаб, состоящий из специалистов, которые дают ему всё, что нужно. У Слуцкого, как и у Гончаренко, Федотова, есть опция позвонить мне в любое время и спросить мнение об игроке. Ему не нужно звать меня в Китай, у него и так всё прекрасно получается, — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».