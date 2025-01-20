Юрген Клинсман: борьба за чемпионство в Серии А очень интересна

Легенда миланского «Интера» Юрген Клинсман прокомментировал борьбу за чемпионство в итальянской Серии А в текущем сезоне между «нерадзурри» и «Наполи».

«Борьба за чемпионство очень интересная, так как «Наполи» выступает хорошо, и другие команды также прилагают все усилия. Серия А всегда была очень, очень конкурентоспособной, но на этот раз ситуация немного необычная.

«Интер» должен играть во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в то время как «Наполи» выступает только в Серии А. «Интеру» будет очень сложно снова взять чемпионство, даже если очевидно, что это возможно. Я очень надеюсь, что они выиграют Лигу чемпионов», — приводит слова Клинсмана Football Italia.

«Наполи» набрал 50 очков в 21 матче и расположился на первой строчке в итальянской Серии А. Миланский «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков за 20 встреч.