Переход Луиса Энрике в «Зенит» запустил двойной трансфер в Серии А

«Зенит» сегодня, 20 января, объявил о переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике, отправив в обратном направлении Артура (мгновенный переход) и Вендела (летом 2025 года). Трансфер 24-летнего бразильца дал старт сразу двум переходам в Серии А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Парма» близка к подписанию 22-летнего шведского полузащитника Якоба Ондрейки из «Антверпена». Он должен стать заменой для Денниса Мана, по которому ведёт переговоры «Фиорентина». В свою очередь, «фиалки» стали рассматривать румынского игрока после срыва трансфера Энрике, которого многие авторитетные журналисты и СМИ называли главной целью во время зимнего окна.