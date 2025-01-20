Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на переход Луиса Энрике

Новичок «Зенита» Луис Энрике должен помочь команде в достижении её целей. Такую надежду выразил главный тренер команды Сергей Семак.

«Луис Энрике — наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами. Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать]. Рады, добро пожаловать!» — сказал Семак в видео, опубликованном в соцсетях «Зенита».

24-летний Луис Энрике стал игроком «Зенита» сегодня, 20 января, подписав контракт по схеме «4+1». О сумме сделки не сообщается, но в обратном направлении в «Ботафого» отправились Артур (прямо сейчас) и Вендел (летом 2025-го).