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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на переход Луиса Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на переход Луиса Энрике
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Новичок «Зенита» Луис Энрике должен помочь команде в достижении её целей. Такую надежду выразил главный тренер команды Сергей Семак.

«Луис Энрике — наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами. Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать]. Рады, добро пожаловать!» — сказал Семак в видео, опубликованном в соцсетях «Зенита».

24-летний Луис Энрике стал игроком «Зенита» сегодня, 20 января, подписав контракт по схеме «4+1». О сумме сделки не сообщается, но в обратном направлении в «Ботафого» отправились Артур (прямо сейчас) и Вендел (летом 2025-го).

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