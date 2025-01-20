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В «Спартаке» сообщили, когда Станкович присоединится к команде после отъезда

В «Спартаке» сообщили, когда Станкович присоединится к команде после отъезда
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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда главный тренер команды Деян Станкович присоединится к красно-белым после отъезда. Ранее специалист покинул сборы команды по семейным обстоятельствам.

«Станкович присоединится к команде на ближайшем сборе», — сказал Зеленов «Чемпионату» по прилёте в Москву.

Второй сбор «Спартака» пройдёт с 25 января по 13 февраля в ОАЭ. В городе Абу-Даби состоится Зимний кубок РПЛ, соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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