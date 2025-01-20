Три немецких клуба заинтересованы в игроке «Лиона» Шерки — Фабрис Хокинс

На 20-летнего нападающего «Лиона» Райана Шерки нацелены три немецких клуба – леверкузенский «Байер», дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между «Лионом» и игроком существует «секретное устное соглашение», согласно которому он может покинуть клуб в конце сезона за фиксированную сумму. Французский клуб готов отпустить своего футболиста за € 22,5 млн.

В текущем сезоне Шерки провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых забил пять голов и отдал восемь голевых передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года.