Два клуба согласны на требования «Динамо» по Бителло, но игрок хочет в «Ботафого» — Globo

«Динамо» не может договориться с бразильским «Ботафого» по условиям выплаты € 18 млн за полузащитника Бителло. Московский клуб просит определённую сумму авансом, с чем не согласна другая сторона. Об этом сообщает Globo.

По сведениям источника, переговоры между сторонами продолжаются уже четыре дня. Динамовцы установили для «Ботафого» дедлайн в ближайшие дни, сам игрок, несмотря на трудности в переговорах, хочет играть за бразильский клуб. В источнике сообщается, что требования «Динамо» готовы выполнить два клуба — иностранный и бразильский.

Ранее Бителло не прилетел на зимний сбор «Динамо». Он играет за московскую команду с сентября 2023 года, подписав контракт на пять лет.