ЦСКА увеличил предложение по Лоррану, 18-летний игрок согласен на условия — Касагранде

Московский ЦСКА сделал новое предложение «Фламенго» в размере € 8 млн за 80% прав на 18-летнего полузащитника Лоррана. Сам игрок согласился на условия, выдвинутые московским клубом. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х.

По сведениям источника, бразильский клуб владеет 70% прав на футболиста. Остальные 30% принадлежат команде «Мадурейра», с которой «Фламенго» ведёт переговоры о разделе выплат, если сделка будет закрыта.

Лорран — бывший игрок юношеских сборных Бразилии до 16 и до 17 лет. Всего за основную команду «Фламенго» полузащитник в 34 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Он играет на позиции атакующего полузащитника, но может закрыть позиции на флангах атаки.