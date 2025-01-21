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Медведев назвал условия тройного трансфера «Зенита» с участием Энрике, Вендела и Артура

Медведев назвал условия тройного трансфера «Зенита» с участием Энрике, Вендела и Артура
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскрыл условия тройного трансфера между санкт-петербургским клубом и бразильским «Ботафого» с участием вингера Луиса Энрике и полузащитников Артура и Вендела.

«В рамках этих трёх сделок Вендел сможет отправиться [в «Ботафого»] сразу после завершения чемпионата России — это обязательство с обеих сторон. Все условия — трансфера и личные — согласованы. И, учитывая странные публикации о том, кто кому чего доплачивает, я смогу сказать, что ни «Зениту», ни «Ботафого» по завершении этих сделок никому ничего доплачивать не надо. Это полностью сбалансированная сделка.

Под словом «сбалансированная» я могу сказать, что это 40, 10 и 50, либо сказать, что это 30, 20 и 10, либо что это 10, 5 и 5. Есть определённая финансовая конфиденциальность. Это сбалансированная сделка, и, с учётом сумм и сроков платежей, никто никому ничего доплачивать не будет», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В санкт-петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

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