Фанаты «Ноттингема» протягивали арбитру деньги при просмотре VAR в матче с «Саутгемптоном»

Болельщики «Ноттингем Форест» в шутку попытались подкупить судью Энтони Тейлора во время просмотра VAR в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2).

На 64-й минуте «Ноттингем» забил четвёртый мяч, однако судьи приняли решение пересмотреть эпизод. Когда арбитр Энтони Тейлор отправился к монитору, фанаты команды хозяев стали размахивать перед ним кредитными картами и кошельками, пытаясь «повлиять» на его решение. После просмотра видеоповтора судья всё же отменил гол.

Фото: Кадр трансляции

После 22 сыгранных встреч «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с «Борнмутом».