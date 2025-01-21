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Фанаты «Ноттингема» протягивали арбитру деньги при просмотре VAR в матче с «Саутгемптоном»

Фанаты «Ноттингема» протягивали арбитру деньги при просмотре VAR в матче с «Саутгемптоном»
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Болельщики «Ноттингем Форест» в шутку попытались подкупить судью Энтони Тейлора во время просмотра VAR в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Андерсон – 11'     2:0 Хадсон-Одои – 28'     3:0 Вуд – 41'     3:1 Беднарек – 60'     3:2 Онуачу – 90+1'    

На 64-й минуте «Ноттингем» забил четвёртый мяч, однако судьи приняли решение пересмотреть эпизод. Когда арбитр Энтони Тейлор отправился к монитору, фанаты команды хозяев стали размахивать перед ним кредитными картами и кошельками, пытаясь «повлиять» на его решение. После просмотра видеоповтора судья всё же отменил гол.

Фото: Кадр трансляции

После 22 сыгранных встреч «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с «Борнмутом».

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