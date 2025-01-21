Результаты матчей чемпионата Италии 20 января

20 января в 21-м туре чемпионата Италии состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 21-й тур, результат матча 20 января:

«Комо» — «Удинезе» — 4:1.

На данный момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков. На втором месте располагается «Интер», записав в свой актив 47 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набрав 43 очка. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», на счету которых 39 и 37 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Верона» (19), «Венеция» (15) и «Монца» (13).