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«Челси» одержал первую победу в 2025 году в АПЛ в матче 22-го тура с «Вулверхэмптоном»

«Челси» одержал первую победу в 2025 году в АПЛ в матче 22-го тура с «Вулверхэмптоном»
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). «Челси» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
20 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Адарабиойо – 24'     1:1 Доэрти – 45+5'     2:1 Кукурелья – 60'     3:1 Мадуэке – 65'    

Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился защитник «Челси» Тосин Адарабиойо. На 45+5-й минуте Мэтт Доэрти сравнял счёт. На 60-й минуте Марк Кукурелья вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте Нони Мадуэке установил окончательный счёт в матче — 3:1.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 40 очков за 22 встречи. «Вулверхэмптон» заработал 16 очков после 22-го тура и располагается на 17-й строчке.

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