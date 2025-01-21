«Вильярреал» разгромил «Мальорку» в заключительном матче 20-го тура Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вильярреал» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро (Испания). «Вильярреал» одержал победу со счётом 4:0.

Счёт в матче быль открыт на 20-й минуте, отличился защитник «Вильярреала» Логан Кошта. На 24-й минуте Алекс Баэна удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте Дани Парехо довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Йереми Пино установил окончательный счёт встречи — 4:0.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 33 очка за 20 матчей. «Мальорка» заработала 30 очков после 20-го тура и располагается на шестой строчке.