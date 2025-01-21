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Результаты матчей английской Премьер-лиги 20 января

Результаты матчей английской Премьер-лиги 20 января
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Вчера, 20 января, завершился 22-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Англии 20 января:

«Челси» — «Вулверхэмптон» — 3:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
20 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Адарабиойо – 24'     1:1 Доэрти – 45+5'     2:1 Кукурелья – 60'     3:1 Мадуэке – 65'    

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 50 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 44 очка за 22 матча. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», также набравший 44 очка. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

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Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии:

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