Результаты матчей английской Премьер-лиги 20 января

Вчера, 20 января, завершился 22-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Англии 20 января:

«Челси» — «Вулверхэмптон» — 3:1.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 50 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 44 очка за 22 матча. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», также набравший 44 очка. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии: