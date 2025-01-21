В ЦСКА уверены в подписании Лоррана. Стороны близки к соглашению

ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Фламенго» Лоррана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма трансфера должна составить меньше € 8 млн. В ЦСКА уверены, что смогут дожать сделку и планирует заключить её максимум к следующей неделе», — добавил источник «Чемпионата».

Лорран — бывший игрок юношеских сборных Бразилии до 16 и до 17 лет. Всего за основную команду «Фламенго» полузащитник в 34 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

На зимний перерыв чемпионата России ЦСКА ушёл на шестом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко.

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