«Ботафого» намерен завершить переход Вендела из «Зенита» зимой — Globo Esporte

«Ботафого» хочет совершить переход полузащитника петербургского «Зенита» Вендела уже зимой. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Зенит» настаивает на том, чтобы отпустить своего лидера только летом. Отмечается, что футболист попытается переубедить сине-бело-голубых, поскольку хочет вернуться в Бразилию как можно скорее.

Ранее в «Зените» сообщили, что Вендел присоединится к «Ботафого» летом 2025 года, после завершения текущего сезона Российской Премьер-Лиги, в рамках сделки по переходу нападающего Луиса Энрике в стан сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.