Результаты матчей чемпионата Испании 20 января

20 января прошёл один матч 20-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры.

Чемпионат Испании, 20 января, результат матча

«Вильярреал» — «Мальорка» — 4:0

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 46 очков. На втором месте находится «Атлетико», набрав 44 очка. Замыкает лидирующую тройку «Барселона», набрав 39 очков. В топ-5 находятся «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 39 и 33 очка соответственно.

Действующим победителем чемпионата Испании является мадридский «Реал».

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