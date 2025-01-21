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Неймар хочет расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и получить от клуба $ 65 млн

Бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и получить компенсацию. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в случае досрочного разрыва контракта футболист всё равно хочет получить $ 65 млн, которые полагаются ему в качестве зарплаты до конца соглашения, рассчитанного до лета 2025 года.

Ранее сообщалось о желании Неймара вернуться в родной клуб «Сантос», в котором он начинал свою карьеру.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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