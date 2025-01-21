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Валерий Карпин ответил на вопрос о планах «Ростова» на зимнее трансферное окно

Валерий Карпин ответил на вопрос о планах «Ростова» на зимнее трансферное окно
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Какие позиции хотел бы усилить? Все бы хотел усилить. На какие позиции ждать игроков? Пока не знаю», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ростов» на своём поле примет московское «Динамо» 2 марта.

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