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Тренер «Монако» оценил выступления Александра Головина в текущем сезоне

Тренер «Монако» оценил выступления Александра Головина в текущем сезоне
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в нынешнем сезоне.

«В статистическом плане хуже своих прошлогодних показателей выступает далеко не один Головин, вся линия нападения чувствует себя слегка хуже. Это касается как Бреля Эмболо с Такуми Минамино, так и Манеса Аклиуша, который тоже забивает меньше, чем в прошлом году», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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