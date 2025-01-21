Тренер «Монако» оценил выступления Александра Головина в текущем сезоне

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в нынешнем сезоне.

«В статистическом плане хуже своих прошлогодних показателей выступает далеко не один Головин, вся линия нападения чувствует себя слегка хуже. Это касается как Бреля Эмболо с Такуми Минамино, так и Манеса Аклиуша, который тоже забивает меньше, чем в прошлом году», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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