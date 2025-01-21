Поль Погба заявил, что не заинтересован выступать в России

Французский полузащитник Поль Погба упомянул Россию, когда говорил о предложениях о продолжении карьеры.

«Я чувствую себя намного лучше. У меня было время для себя. Мое физическое состояние было связано с моим ментальным состоянием. С учетом всего, что произошло, это было довольно сложно, трудно справляться. Да, есть предложения, но вы меня знаете. Есть интересные варианты, а есть не очень. Приведем пример: ехать в Россию и так далее… это не моя цель», — приводит слова Погба FootMercato со ссылкой на стрим с AmineMaTue.

В марте 2024 года российский медийный клуб «Броук Бойз» пригласил Погба в свой клуб.

Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.

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