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Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом. Текущее соглашение игрока с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года.

«Я пока не разговаривал с клубом. Мне хотелось набрать форму. У меня получилось сделать это, так что сейчас я счастлив. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Де Брёйне журналист Симон Байковски в соцсетях.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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