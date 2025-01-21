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Ананко: «Спартак» был в положении «Зенита» в 1990-е. Гегемония одного клуба надоедает всем

Ананко: «Спартак» был в положении «Зенита» в 1990-е. Гегемония одного клуба надоедает всем
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о спаде «Зенита» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Кризис, не кризис — это футбол, спорт. Тут нужно здесь и сейчас быть сильным, а не оглядываться на вчерашний день. Всё вместе совпало: и «Зенит» немного сбавил, и конкуренты почувствовали, что с ним можно бороться. Мы сами были в таком же положении в 1990-х. Понятно, что гегемония одного клуба надоедает всем. И прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно и нужно бороться. Но есть такие вещи, которые люди с чемпионским опытом выжимают по максимуму. Все ждали от игры «Краснодара» с «Динамо» нового чемпиона, но, к сожалению, эти команды своим шансом не воспользовались», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Полное интервью с Дмитрием Ананко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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