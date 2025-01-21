Ананко: в топ-5 РПЛ нет ни одного основного центрального защитника с паспортом РФ!

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал ситуацию с российскими игроками обороны в топ-клубах РПЛ.

«Мы часто слышим реплики: неужели в такой большой стране нельзя набрать сильных футболистов? А теперь возьмите пять первых команд РПЛ — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — и назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ.

До травмы играл Чернов. В последних матчах года у «Спартака» выходили другие. В сборной играет Осипенко из «Ростова», а из молодых и выделить некого — все примерно одинаковые. К сожалению, русские ребята проигрывают конкуренцию иностранцам.

Всё идёт из детства. Я сейчас являюсь куратором детской футбольной школы «Спартак Юниор Лужники». В нашей школе прежде всего обращаем внимание на футбольное образование. Это для меня очень важно. У нас же сегодня практически никто не умеет играть один в один. Все защищаются позиционно или зонно. А нам с Сергеем Николаевичем всё-таки удалось поправить статистику по пропущенным мячам в Нижнем Новгороде. Непросто за короткий период времени научить опытного футболиста базовым школьным вещам — например, где идти в борьбу не только ногой, но и корпус включить. Тем не менее меньше «Пари НН» за этот период пропустил только «Краснодар». Даже с «Зенитом» у нас цифры пропущенных одно время были равными. При этом «Зенит» в атаке проводил гораздо больше времени, чем «Пари НН». Соответственно, нагрузка на защитников выпадала разная. Значит, что-то поменялось в головах у ребят. Не буду раскрывать всех деталей, но это сравнение, согласитесь, показательно», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Ананко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.