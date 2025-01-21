«Зенит» обратился к ушедшему в «Ботафого» Артуру

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала пост, в котором поблагодарила полузащитника Артура Гимарайнса, перешедшего вчера в бразильский клуб «Ботафого».

«Это был яркий год в Петербурге! Спасибо за всё, Артур!» — подписала пресс-служба клуба пост с фотографиями, где запечатлён полузащитник в форме санкт-петербургской команды.

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Отметим, ранее сообщалось, что в «Зенит» должен перейти вингер «Ботафого» Луис Энрике. Стоимость трансфера может составить € 30 млн + € 2 млн бонусами.