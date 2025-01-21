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Алан Ширер заявил, что «МЮ» при Амориме играет хуже, чем при тен Хаге

Алан Ширер заявил, что «МЮ» при Амориме играет хуже, чем при тен Хаге
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Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер поделился мнением по поводу выступлений «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас они действительно хуже, чем были при тен Хаге. Это потому, что этот тренер хочет играть по своей системе. Футболисты «Юнайтед» не могут играть так, как он хочет. Игроки просто не могут этого сделать», – приводит слова Ширера The Rest Is Football.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.

Напомним, в недавнем матче «МЮ» у себя на поле уступил «Брайтону» со счётом 1:3. Лидером АПЛ является «Ливерпуль».

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