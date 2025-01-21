Неймар назвал пятёрку лучших вратарей в истории футбола. Лишь один из них — европеец

Звёздный бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар назвал пятёрку лучших, по его мнению, вратарей в истории футбола. В список Неймара попал только один голкипер из Европы Виктор Вальдес.

«Лучшие вратари? Я бы включил в список Виктора Вальдеса, Клаудио Таффарела, Жулио Сезара, Деду и Маркоса», — приводит слова Неймара Give me Sport.

Ранее сообщалось, что Неймар из-за желания вернуться в родной клуб «Сантос», в котором он начинал свою карьеру, хочет расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и получить от клуба $ 65 млн.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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