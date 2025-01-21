Жозе Моуринью представил собственный бренд вина

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объявил о запуске собственного винного бренда под названием «The Special One» («Особенный»).

«Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю своё собственное вино The Special One. Оно изготовлено и вручную отобрано в моём любимом регионе Португалии», — написал Моуринью на сайте бренда.

Отметим, упаковка для красного вина уникальна: футляр с ярлыком, на котором изображён силуэт Моуринью. Цена одной бутылки красного вина составляет € 120.

Напомним, по итогам 19 туров «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.