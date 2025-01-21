Семшов назвал главные проблемы «Динамо» в нынешнем сезоне

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что московскому «Динамо» необходимо усилить позиции центрального защитника и нападающего.

«Бителло — один из ведущих футболистов был, но придётся поработать селекционному отделу. Я думаю, что нужен и центральный защитник. Все проблемы «Динамо» из‑за защитных порядков. Если бы меньше пропускали, то, возможно, и очков было бы побольше. Думаю, что нужен и нападающий к Тюкавину. Он будет конкуренцию ему составлять и держать в тонусе игровом», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 18 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.