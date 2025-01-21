Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал главные проблемы «Динамо» в нынешнем сезоне

Семшов назвал главные проблемы «Динамо» в нынешнем сезоне
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что московскому «Динамо» необходимо усилить позиции центрального защитника и нападающего.

«Бителло — один из ведущих футболистов был, но придётся поработать селекционному отделу. Я думаю, что нужен и центральный защитник. Все проблемы «Динамо» из‑за защитных порядков. Если бы меньше пропускали, то, возможно, и очков было бы побольше. Думаю, что нужен и нападающий к Тюкавину. Он будет конкуренцию ему составлять и держать в тонусе игровом», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 18 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Звезда «Динамо» не хочет возвращаться в Россию. Такое поведение легионеров уже тенденция
Звезда «Динамо» не хочет возвращаться в Россию. Такое поведение легионеров уже тенденция
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android