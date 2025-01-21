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Дмитрий Ананко: Батраков в большей степени «фантазиста», чем Головин

Дмитрий Ананко: Батраков в большей степени «фантазиста», чем Головин
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Девятикратный чемпион СССР и России Дмитрий Ананко высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

— Открытие года — Батраков?
— Конечно. Интересный парень. Мне очень нравятся его качества. Но важно, как он будет выглядеть после зимней паузы. Понятно, что и соперники теперь будут к Батракову по-другому относиться. Если Алексей благополучно пройдёт «синдром второго года», прежде всего ментально, психологически, у нас появится российская звёздочка.

— Не напоминает юного Головина?
— Батраков в большей степени «фантазиста», как говорят в Италии. Больше нацеленности на атаку, креатива. И вместе с тем Батраков не чурается черновой работы, идёт в отбор, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Ананко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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