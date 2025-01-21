Ананко: у «Спартака» снова появились стеночки и забегания, у команды будто выросли крылья

Девятикратный чемпион СССР и России Дмитрий Ананко высказался об игре московского «Спартака» после прихода Деяна Станковича на пост главного тренера.

«Первое, что бросается в глаза: футболисты получают удовольствие от игры. В таком состоянии будто крылья у команды вырастают, многое получается. Некоторые ребята подраскрылись, приобрели уверенность. Появились забегания, стенки — много чего, на что приятно посмотреть. И в физическом плане побежали — это тоже от головы зависит. Если голова тяжёлая, то и ноги не будут бежать. А здесь налицо эмоциональный подъём: всё залетает, победы пошли, в том числе над конкурентами. Всё-таки футболисты — это живые люди, а не Nintendo или PlayStation. Об этом забывать нельзя», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Спартак» идёт на третьем месте турнирной таблицы РПЛ.

Полное интервью с Дмитрием Ананко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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