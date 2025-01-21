Тренер «Динамо» Личка прокомментировал состояние Тюкавина, пропустившего начало сборов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии здоровья нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Ранее стало известно, что 22-летний игрок пропускает начало первого сбора из‑за болезни.

«Приехал, два дня поработал индивидуально. Сегодня уже всё делал с командой. Потом уже он доделывал свой объём аэробной работы», — сказал Личка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что сборы московской команды проходят в Катаре.

Напомним, по итогам 18 туров московское «Динамо» с 35 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч команда проведёт на выезде 2 марта с «Ростовом».