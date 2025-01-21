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Экс-игрок «Барселоны»: я был куском дерьма по сравнению с Ямалем

Экс-игрок «Барселоны»: я был куском дерьма по сравнению с Ямалем
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Экс-нападающий «Барселоны» Нолито прокомментировал игру вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля, сказав, что он достоин стать лучшим футболистом в мире.

«Я был куском дерьма по сравнению с Ламином. Прямо сейчас он находится на том уровне, на котором может быть лучшим игроком в мире в течение многих лет. Приятно наблюдать за его игрой, это чудо и радость для всех футбольных фанатов, особенно для болельщиков «Барсы», — приводит слова Нолито Goal.com со ссылкой на программу Cadena SER.

Напомним, в прошлом году во время церемонии вручения «Золотого мяча» Ямаль стал победителем в номинации «Лучший молодой игрок».

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