Экс-игрок «Барселоны»: я был куском дерьма по сравнению с Ямалем

Экс-нападающий «Барселоны» Нолито прокомментировал игру вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля, сказав, что он достоин стать лучшим футболистом в мире.

«Я был куском дерьма по сравнению с Ламином. Прямо сейчас он находится на том уровне, на котором может быть лучшим игроком в мире в течение многих лет. Приятно наблюдать за его игрой, это чудо и радость для всех футбольных фанатов, особенно для болельщиков «Барсы», — приводит слова Нолито Goal.com со ссылкой на программу Cadena SER.

Напомним, в прошлом году во время церемонии вручения «Золотого мяча» Ямаль стал победителем в номинации «Лучший молодой игрок».