Семшов прокомментировал трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за € 33 млн

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, какие сильные стороны на поле у новичка «Зенита» Луиса Энрике.

«В 24 года он уже успел забить за сборную Бразилии. Плюс «Зенит» всегда хорошо работает на бразильском рынке. Мы уже видели Вендела, Клаудиньо. Про Малкома не будем говорить — это звезда мирового уровня. Посмотрим, на какой позиции будет использовать Семак Луиса Энрике. У него хорошая левая нога, хорошо смещается справа в центр, если играет инсайда. Надеюсь, что он принесёт «Зениту» пользу», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров «Зенит» занимает вторую строчку турнирной таблицы МИР РПЛ.