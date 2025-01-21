Аморим — о встрече с Фергюсоном: сейчас тяжело быть тренером «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что беседовал с бывшим наставником «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном по поводу игры команды в текущем сезоне.

«Я несколько раз разговаривал с сэром Алексом. Я знаком с историей клуба, но сейчас очень тяжело быть тренером «Юнайтед». Очень трудно, но я должен верить. Я стараюсь звонить ему, чтобы сохранять позитивный настрой», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба со ссылкой на интервью на Radio 5 Live.

Напомним, по итогам 22 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-м месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.