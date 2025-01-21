Девятикратный чемпион России назвал тройку лучших футболистов страны в 2024 году

Девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко назвал тройку лучших футболистов страны в 2024 году.

«Про Батракова я уже сказал. Из более опытных держит свой уровень Головин. За Сашу можно только порадоваться: прибавляет, лидер команды. Алексей Миранчук, судя по прессе, в Америке здорово себя проявил. Всё-таки МЛС развивается, в лиге много звёздных футболистов. Но если нужно расставить по местам, мой топ-3: Головин, Миранчук, Батраков», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.

Полное интервью с Дмитрием Ананко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.