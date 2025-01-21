Дмитрий Ананко: и «Краснодар», и «Динамо» готовы стать чемпионом России

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о претендентах на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

— «Зенит» остаётся главным претендентом на титул?

— Не стал бы утверждать так однозначно. На мой взгляд, «Краснодар» уже готов стать чемпионом. «Динамо», если грамотно проведёт работу над ошибками, — тоже. «Спартак» подтянулся, мощно выглядел в концовке. В «Локомотиве» ребята почувствовали вкус крови, но им бы ещё усилиться. В этой гонке важно в личных противостояниях побеждать, как это делал в конце года «Спартак». Теперь это действительно матчи за шесть очков, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.

Полное интервью с Дмитрием Ананко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.