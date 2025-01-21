Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 21 января

Сегодня, 21 января, стартует 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся девять матчей.
Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 21 января:
20:45 мск. «Аталанта» — «Штурм»;
20:45 мск. «Монако» — «Астон Вилла»;
23:00 мск. «Атлетико» — «Байер»;
23:00 мск. «Бенфика» — «Барселона»;
23:00 мск. «Болонья» — «Боруссия»;
23:00 мск. «Брюгге» — «Ювентус»;
23:00 мск. «Црвена Звезда» — ПСВ;
23:00 мск. «Ливерпуль» — «Лилль»;
23:00 мск. «Слован» — «Штутгарт».
По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.