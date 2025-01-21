«Ливерпуль» — «Лилль»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Цвайер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе команды Арне Слота 18 очков. «Лилль» — восьмой (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.