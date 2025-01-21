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«Бенфика» — «Барселона»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Бенфика» — «Барселона»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру будет обслуживать нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

На данный момент «Бенфика» занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Барселона» — вторая (15 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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