Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Штурм Грац. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 21 января

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 21 января
Комментарии

Сегодня, 21 января, стартует 7-й тур общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. В указанный день состоится лишь один матч. Остальные встречи в рамках тура будут сыграны 22 и 23 января.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 21 января:

18:30 мск. «Галатасарай» — «Динамо» Киев.

После шести сыгранных туров турнирную таблицу Лиги Европы возглавляет итальянский «Лацио». Римляне набрали 16 очков. «Галатасарай» имеет в своём активе 12 очков и располагается на шестой строчке. Киевское «Динамо» является единственной командой, так и не набравшей очков. Клуб находится на последнем, 36-м месте.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.

Календарь Лиги Европы
Таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Соболенко — Павлюченкова на AO-2025, Лига чемпионов УЕФА и баскетбол
Топ-матчи вторника: Соболенко — Павлюченкова на AO-2025, Лига чемпионов УЕФА и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android