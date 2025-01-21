Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 21 января

Сегодня, 21 января, стартует 7-й тур общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. В указанный день состоится лишь один матч. Остальные встречи в рамках тура будут сыграны 22 и 23 января.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 21 января:

18:30 мск. «Галатасарай» — «Динамо» Киев.

После шести сыгранных туров турнирную таблицу Лиги Европы возглавляет итальянский «Лацио». Римляне набрали 16 очков. «Галатасарай» имеет в своём активе 12 очков и располагается на шестой строчке. Киевское «Динамо» является единственной командой, так и не набравшей очков. Клуб находится на последнем, 36-м месте.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.