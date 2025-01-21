Девятикратный чемпион России оценил шансы «Спартака» на золото РПЛ

Девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко оценил шансы московского «Спартака» на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В концовке года порадовал «Спартак». С такой игрой и результатами уже можно бороться за первое место. Им эта зимняя пауза точно не на руку. Но зато в отпуск красно-белые ушли с позитивным настроением и хорошими перспективами.

Дух победителей вырабатывается не через несколько побед в сезоне, а через титулы. Спартаковцам рано витать в облаках. Да, прошли хорошо несколько туров, но этот позитив нужно закрепить, а не почивать на лаврах», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.